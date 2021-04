Kriegsmunition mit Pkw bis nach Wien transportiert

Ein sprengstoffkundiger Beamter habe die gefährliche Munition sofort erkannt, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei. Der Entminungsdienst des Bundesheeres musste daraufhin anrücken, zwischenzeitlich wurden die Inspektion so wie auch Teile der Taubstummengasse gesperrt. Die Kriegsrelikte wurden in der Folge abtransportiert und werden vernichtet.