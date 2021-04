Corona/Ibiza: Brisante Befragung, heftige Debatten

Für die einen, für die Vertreter der Kanzlerpartei ÖVP, ist er verantwortlich für Versäumnisse bei der Beschaffung so dringend benötigter Impfstoffe, für die anderen, die Opposition, ist er ein Sündenbock, dem die Regierung eine Episode des Corona-Versagens umhängt. Der ehemalige Impfkoordinator Clemens Martin Auer war am Dienstag zu Gast im „kleinen U-Ausschuss“ zu den Beschaffungen in der Coronakrise.