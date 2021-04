Schock nach Vierfachmord: Verdächtige schweigt

Im Wohnheim Thusnelda-von-Saldern-Haus in Potsdam-Babelsberg waren nach Angaben der Leitung des Oberlinhauses am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr vier Tote und eine schwer verletzte Bewohnerin in verschiedenen Krankenzimmern entdeckt worden. Die vier Todesopfer waren langjährige Bewohner der diakonischen Einrichtung. Zwei von ihnen hätten dort seit ihrer Kindheit gelebt, sagte Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten. Auch die schwer verletzte Frau ist demnach in der Einrichtung untergebracht.