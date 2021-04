Kate: Ihr Brautkleid prägte eine ganze Generation

Herzogin Kate setzte neue Trends

Zarte Spitze, ein verführerisches Dekolleté, ein märchenhafter Schleier und eine Wahnsinnsschleppe machten das Brautkleid von Kate zum echten Hingucker. Zudem schmeichelt die Silhouette des Kleides mit seiner schmalen Taille und dem ab den Hüften ausgestellten Rock den meisten Frauen. Kein Wunder, dass nach der Royal Wedding am 29. April 2011 jede Braut in einem Kleid wie diesem in den Hafen der Ehe schippern wollte.