Negativserie reißt nicht ab: 6 Verkehrstote in OÖ

Sein weißer BMW 320, auf den Dominik M. (22) so stolz war, ist nur noch ein Knäuel Blech: Der Innviertler verunglückte in der Nacht auf Mittwoch in seiner Heimatgemeinde Eggelsberg tödlich. Er war in einer Kurve geradeaus gefahren, nach hundert Metern aus dem Auto herausgeschleudert worden. In Tragwein starb ein Biker (60). Der 6. Unfalltote in Serie!