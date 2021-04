Ladekran blieb an Brücke hängen: Drei Verletzte

Drei Verletzte hat ein Unfall am Mittwochmorgen in Wien gefordert. Als der Lenker eines Lkw durch die Bahnunterführung beim Bahnhof Atzgersdorf fahren wollte, blieb das Schwerfahrzeug mit dem Ladekran an der Brücke hängen und wurde auf den Gehsteig der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geschleudert. Massive Metallwinkel der Brücke, die bei dem Unfall herausgerissen worden waren, stürzten dabei auf einen vorbeifahrenden Linienbus.