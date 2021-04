„Corona-Notbremse“: Morddrohungen gegen Politiker

Aufruf zu Demos an Privatadressen der Politiker

Laut einem Bericht von bild.de gibt es auch einen Aufruf an Telegram-Gruppen, am 1. und 2. Mai unter dem Motto „Ausgangssperren stoppen“ vor den privaten Wohnsitzen deutscher Politiker, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu demonstrieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, sind offenbar auch die Adressen angeführt. Auch Medienhäuser und der Zentralrat der Juden seien als Zielorte genannt, heißt es.