Polizisten spotten über Festnahme von 73-Jähriger

Im Juni des Vorjahres kaufte Garner in einem Supermarkt in Colorado ein. Sie erstand Waschmittel und Limonade, bezahlte jedoch nicht. Die daraufhin alarmierte Polizei fand die 73-Jährige am Straßenrand spazierend. Garner pflückte Blumen und verstand sichtlich nicht, was die Exekutive von ihr wollte. Es kam zur Festnahme.