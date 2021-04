Doskozil-Abgang für Ludwig „keine Überraschung“

„Andere Möglichkeit, Gehör zu finden in der SPÖ“

„Von daher scheint es mir nicht rasend unüblich zu sein, dass man auch für sich selbst entscheidet, anderen Platz zu machen“, sagte der Bürgermeister. „Das heißt aber nicht, dass man nicht andere Möglichkeiten hat, Gehör zu finden in der SPÖ.“ Er habe etwa den konkreten Vorschlag gemacht, dass speziell die Landesparteivorsitzenden noch enger mit der Bundespartei kommunizieren, so Ludwig weiter.