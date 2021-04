Experten einig: „Die Pflegekräfte sind frustriert“

Die Frustration bei den Pflegekräften ist nach mehr als einem Jahr Pandemie hoch, weiß Potzmann. Ein Corona-Tausender sei immerhin ein Zeichen der Wertschätzung. Langfristig gesehen müssen aber die Probleme gelöst werden, so die Expertinnen. Hoffnungen legt Schmidt jedoch in die Pflegereform, denn „der Bedarf an Fachkräften wird steigen“.