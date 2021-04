Frontal-Unfall mit drei Autos, mehrere Verletzte

Kur vor 6 Uhr in der Früh kam es auf der L 602 in Jöß zu dem Frontalzusammenstoß, bei dem drei Autos involviert waren. Die Ursache ist noch unklar. Zwei Pkw wurden gelenkt von einem 44-Jährigen aus dem Bezirk Weiz und einem 54-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz - sie beide wurden in den Autos eingeklemmt und schwer verletzt.