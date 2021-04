Private Sportstätte in Dornbirn wird städtisch

Hauptgrund für die Übernahme sei der große Bedarf gewesen, betont Bürgermeisterin Andrea Kaufmann: „Die vier überdachten Tennisplätze sind für die Sportlerinnen und Sportler, die derzeit im Winter teilweise in Nachbargemeinden ausweichen müssen, wichtig.“ Während die bestehenden Tennishallen im Messequartier hauptsächlich für den Spitzensport genutzt werden, soll die Halle in Haselstauden künftig vor allem für Kinder und Jugendliche sowie Hobbyspieler offenstehen. Noch ist aber nicht klar, wie der Betrieb konkret ablaufen wird - man werde sich diesbezüglich in den kommenden Wochen mit den städtischen Tennisvereinen austauschen, lässt die Bürgermeisterin verlauten.