Kein Oktoberfest? ++ „Voller Lockdown“ in Türkei

Der US-Bundesstaat West Virginia bietet Bürgern im Alter von 16 bis 35 Jahren als Belohnung für eine Corona-Impfung ein Wertpapier in Höhe von 100 US-Dollar (umgerechnet rund 83 Euro) an. Es gehe darum, diese Bevölkerungsgruppe „wirklich zu motivieren“, erklärte Gouverneur Jim Justice am Montag.