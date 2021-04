Heizen mit Biomasse spart Millionen Liter an Öl

Weniger Autofahren, weniger Fleisch essen, weniger Flugreisen, regional kaufen - was jeder einzelne gegen den Klimawandel tun kann, ist spätestens seit Greta Thunberg in aller Munde. Das Heizen spielt dabei aber eine genauso wichtige Rolle, wie aktuelle Zahlen des Landes Steiermark zeigen: „Allein durch die Nutzung von Biomasse werden in der Steiermark jedes Jahr 650 Millionen Liter Heizöl und damit 2,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart“, erklärt Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger. „Biomasse ist die Energie aus der Region, für die Region und leistet einen enorm wichtigen Beitrag, um die Klimaziele zu erreichen.“