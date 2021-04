Inter auf dem Weg zum Titel kaum mehr zu stoppen

Inter Mailand ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft kaum mehr zu stoppen und hat die Tabellenführung in der Serie A weiter ausgebaut! Der Spitzenreiter gewann am Sonntag das Heimspiel gegen Hellas Verona dank eines Treffers von Matteo Darmian in der 76. Spielminute mit 1:0 (0:0).