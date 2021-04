Ein Drittel der Tiroler zumindest einmal geimpft

„Wir sind vorbereitet“

Um auf künftig größere Mengen an gelieferten Impfstoff bestmöglich vorbereitet zu sein, wurde die Impf-Infrastruktur mit insgesamt zehn Impfzentren tirolweit entsprechend ausgebaut. „Wir sind vorbereitet“, betont Gesundheitsdirektor Thomas Pollak. Das Impfzentrum in der Dolomitenhalle in Lienz hat bereits heute, Freitag, seine Arbeit aufgenommen.