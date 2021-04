Mit Tritten WC-Anlage in Verwahrungsraum zerstört

Wie von Sinnen hat ein 41 Jahre alter Verdächtiger am Donnerstagabend in einem Verwahrungsraum einer niederösterreichischen Polizeiinspektion randaliert. So trat der offenbar Betrunkene so lange gegen die WC-Muschel, bis diese nachgab und zu Boden fiel, ehe er sie aufhob und auch noch gegen die Wand schleuderte. Die Cobra musste schlussendlich einschreiten.