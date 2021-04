Klimaschutz: Leitl fordert einen „Masterplan“

„Wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir uns andere Ziele setzen, da muss sich einiges ändern“, kritisiert Leitl die EU-Kommission. Diese hat jetzt zwar, wie berichtet, die Emissionsziele verschärft. Doch eine konkrete Antwort darauf, wie man diese erreichen will, ist sie schuldig geblieben. Auch die „Krone“-Leser waren in der „Frage des Tages“ zu 91% der Meinung, dass man die Klimaziele so nicht erreichen wird.