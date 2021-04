Roter Kummer plagt die Schwarz-Weißen

Rekord-Saison

In jedem Fall wird die Saison als historisch in die Klubgeschichte eingehen: Denn der Feldverweis gegen Niklas Geyrhofer, der Donnerstag für ein Spiel gesperrt wurde, war der siebente (!) Ausschluss für die Blackies. „Fünf rein-rote Karten wie heuer hatten wir noch nie“, sagt „Sturm-Lexikon“ Herbert Troger bei Durchsicht des Archivs. Je vier rote Karten gab’s unter Ivica Osim in den Saisonen 98/99, 99/00 und 00/01, vier auch unter Mischa Petrovic im Abstiegskampf 04/05.