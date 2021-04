Debatte im Gemeinderat: Kindern Straße „schenken“

Sorge über Zunahme von Gewalttaten an Kindern

StR. Christine Oppitz-Plörer (FI) überraschte mit dem Vorschlag, den Kindern am Wochenende manche Straßenzüge zu „schenken“ und Sandkästen aufzustellen – wie es vor vielen Jahren schon einmal in der Maria-Theresienstraße passiert sei. Auch GR Julia Seidl (Neos) meinte bestürzt, dass Maturanten den zweiten Sommer in Folge vor sich haben, indem sie keine Perspektiven hätten: Studium, Praktikum, Arbeit? Keiner wisse, wie es weitergehe. GR Mesut Onay (ALI) pochte einmal mehr auf Bildungsgerechtigkeit, um eine gerechtere Zukunft zu gestalten. Und Vize Johannes Anzengruber (VP) sah mit großer Sorge, dass die Zahlen der Gewalttaten gegen Kinder und Jugendliche in die Höhe schießen und bittet die Bevölkerung, das Angebot der Hilf-Hotlines bei Bedarf zu nutzen.