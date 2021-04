Kristoffersens neuer Trainer kommt aus der Schweiz

Drei Podestplätze und Slalom-Bronze an der Ski-WM in Cortina d’Ampezzo holte der Norweger, der von vielen für Marcel Hirschers Nachfolger gehalten wurde, sich jedoch seit dessen Rücktritt schwertut. Nun hofft Kristoffersen, um den sich in der norwegischen Mannschaft ein eigenes Team kümmert, diesmal auf Schweizer Verstärkung.