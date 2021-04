Rechnungshof-Rüge: Zu wenig Frauen in Chef-Rolle

„Im Wesentlichen gibt‘s nicht wirklich etwas zu bemängeln“, stellt der steirische Rechnungshofdirektor Heinz Dobresch klar. Wobei er dann doch ein paar Mängel an der Besetzungspolitik des Landes bei der Besetzung der Top-Posten findet. So sind bei den bestellten „Leitungsorganen“ bei Unternehmen mit Landesbeteiligung nur zwölf Prozent Frauen. Der Landesrechnungshof empfiehlt daher, bei Stellenbesetzungen in leitenden Funktionen auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis hinzuwirken.