Innviertler-Bankräuber von Polizei festgenommen

Das Landeskriminalamt OÖ konnte in Zusammenarbeit mit Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Ostermiething sowie der Einsatzgruppe für Straßenkriminalität am 21. April gegen 10.30 Uhr über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis einen 39-jährigen bosnischen Staatsbürger festnehmen. Er soll am 16. April die Raiba-Filiale in St. Pantaleon überfallen haben.