„In Sound Mind“ verspricht First-Person-Horror

Mit „In Sound Mind“ bringen Entwickler We Create Stuff und Publisher Modus Games am 3. August einen „realitätsverzerrenden Horror-Thriller“ auf PC, Xbox Series X, PS5 und Switch. Der Titel verspricht ein „First-Person-Horror-Erlebnis, das den Spieler mit den eigenen Erinnerungen konfrontiert und diese zu einem schaurig-grotesken Albtraum pervertiert, in dem langsam die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmt.“