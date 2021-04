Chadwick Boseman Topfavorit unter Hauptdarstellern

Anthony Hopkins, Riz Ahmed, Steven Yeun und Gary Oldman sind für den Oscar in der Sparte Bester Hauptdarsteller nominiert, aber es kann davon ausgegangen werden, dass der verstorbene Chadwick Boseman bei den 93. Academy Awards am 25. April posthum mit dem Award ausgezeichnet wird. Die Erwartungen an seine letzte Rolle in „Ma Rainey‘s Black Bottom“ waren himmelhoch - und er hat sie übertroffen.