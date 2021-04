Ironman Kärnten von Juli auf September verschoben

„Eine Austragung des Events kann im September unter besseren Voraussetzungen stattfinden, weshalb wir unsere Athleten so früh wie möglich darüber informieren wollten“, sagte Renndirektor Patrick Schörkmayer in einer Aussendung. Betroffen sind rund 4.000 Athletinnen und Athleten aus mehr als 50 Nationen. Die Ironman-EM in Frankfurt wurde von Juni auf 15. August 2021 verlegt.