Deutscher TV-Star Willi Herren (45) ist tot

Erst am Freitag Foodtruck eröffnet

Erst vergangenen Freitag hatte Herren auf einem Großmarkt-Parkplatz in Köln einen Foodtruck für Reibekuchen eröffnet (siehe auch Video oben) - mit Willi Herren‘s Rievkoochebud habe er finanziell wieder auf die Beine kommen wollen und sich hoffnungsvoll gezeigt. In einem Interview mit der Zeitung habe der TV-Star gesagt: „Ich kann den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich will schuldenfrei werden. Die Weichen sind hiermit gestellt.“ Dazu sollte es nicht mehr kommen.