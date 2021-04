Polit-Cluster weitet sich aus

Eigentlich sinkt die Anzahl der Covid-Infektionen in Salzburg – am Montag gab es 91 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 191. Trotzdem ist das Infektionsgeschehen in einzelnen Gemeinden recht hoch. In Straßwalchen, Hüttschlag und Großarl liegt die Inzidenz weit über 600. Deswegen wird es Ausreisebeschränkungen geben. Für das Großarltal gelten sie ab Mittwoch, in Straßwalchen ab Donnerstag – bis zum 2. Mai. In beiden Bereichen wird das Test-Angebot aufgestockt: Es werden in Großarl und Straßwalchen fixe Teststationen eingerichtet. Die Tests sind auch für geimpfte Personen verpflichtend. Neu: In den beiden Orten und in drei weiteren können ab Donnerstag auch Selbsttests unter Aufsicht durchgeführt werden.