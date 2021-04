Mit falschen Tests an Grenze ertappt

Besonders aufmerksam müssen Soldaten bei der Begutachtung der vorgeschriebenen Testprotokolle sein. Nach etlichen Anzeigen an Grenzübergängen wie in Schachendorf, Rechnitz und Neumarkt an der Raab tauchten Sonntagabend die ersten Fälschungen in Heiligenkreuz auf. Ein 53-jähriger Ungar hatte bei der Einreise einen Beleg mit negativem Covid-Ergebnis vorgelegt, auf dem offensichtlich das Datum manipuliert worden war. Der nächste Fall ließ nicht lange auf sich warten. Auch bei einem 48-Jährigen aus Ungarn stellte sich das Testprotokoll als Totalfälschung heraus. „Beide Männer wurden zurückgewiesen“, heißt es.