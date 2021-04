Tiroler Radnetz ist bereits 1100 Kilometer lang

Förderungen vom Land

Erfreulich sei vor allem, dass die Tourismusverbände und Gemeinden trotz Krise an ihren Plänen festhalten würden. 6,5 Millionen Euro an Landesförderungen stehen dafür zur Verfügung. In Summe werden allein heuer rund elf Millionen Euro in Radwanderwege zur Alltags- und Freizeitnutzung investiert. Insgesamt waren es im Zuge der Offensive 57 Millionen Euro.