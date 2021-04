So schwer trifft ihn die Corona-Arbeitslosigkeit

Im Gegensatz zu vielen Kollegen ist der Darsteller nicht um die Zukunft der Theaterbranche besorgt. „Ich glaube, das Theater wird so stark wie immer zurückkehren. Wieso? Wenn ihr ins Theatre Royal in Windsor geht, werdet ihr meine Stimmen hören, die aus meinem Zwerchfell kommt und euer Trommelfell trifft. Wir sind zusammen und Menschen sehnen sich danach, zusammen zu sein“, erläutert er im Gespräch mit der Zeitung „Sunday Telegraph“. „Das ist der Grund, wieso es so vielen von uns derzeit so schlecht geht.“