Neue Brücke und Infotafeln für Iseltrail

Der 75 Kilometer lange Iseltrail in Osttirol wird ausgebaut: 500.000 Euro stehen für Erholungspunkte, Wegesanierung und Besucherlenkung zur Verfügung. Der Wanderweg wurde im Sommer des Vorjahres eröffnet und führt über fünf Tagesetappen von der Mündung der Isel in die Drau in Lienz bis nach Ströden in Prägraten.