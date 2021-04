„Unnötig!“ Wolff-Ärger nach „Mittelfinger-Crash“

Bottas: „Eindeutig sein Fehler“

Und was sagen die beiden Streithähne? „Ich weiß nicht, was er wollte, denn es war eindeutig sein Fehler“, meinte Mercedes-Mann Bottas nach dem Rennen gegenüber „Ziggo Sport“. Ganz anders sah es natürlich Russell. „Du darfst deine Position verteidigen, aber bei 330 km/h musst du den Speed und die Bedingungen dabei berücksichtigen“, so der Williams-Pilot. Nachsatz: „Am Ende des Tages ist es ein unglücklicher Vorfall!“ Die Sportkommissäre stuften den Crash als „Rennunfall“ ein und verhängten keine Sanktionen.