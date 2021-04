Flick-Paukenschlag: Bayern-Bosse rüffeln Trainer

Sein Vertrag beim Champions-League-Sieger von 2020, der unmittelbar vor seinem neunten Meistertitel in Folge steht, läuft noch bis 30. Juni 2023. Die Münchner könnten Flick also noch Steine in den Weg legen. „Ich habe nur den Wunsch geäußert. Denn ich weiß auch, dass ich noch einen Vertrag habe. Mir war wichtig, dass die Mannschaft das von mir erfährt, denn es ging schon einiges an Flurfunk herum“, gab der frühere Salzburg-Co-Trainer Einblick.