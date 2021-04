17 Punkte von Jakob Pöltl bei Spurs-Niederlage

Die Texaner hatten im Duell mit den in der Western Conference sechstplatzierten Blazers lange das Heft in der Hand. Mitte des dritten Viertels lagen sie 75:59 voran. Aber die ohne ihren angeschlagenen Topstar Damian Lillard angetretenen Gäste starteten eine letztlich erfolgreiche Aufholjagd. Aufseiten der Spurs war Pöltl in den Schlusssekunden zwei Mal am Offensiv-Rebound zur Stelle, nachdem DeRozan und Rudy Gay vergeben hatten. Bei seinem eigenen letzten Wurf mit der Sirene reklamierte der 25-jährige Wiener vergeblich, dass er gefoult worden sei.