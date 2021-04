Grenzkontrollen als Verkehrsrisiko auf Autobahn

Zwei fatale Unfälle diese Woche

Im Jahr 2019 weist die Statistik zwei Auffahrunfälle mit insgesamt drei Verletzten aus. Im Vorjahr waren es drei Unfälle nach diesem Schema mit zusammen fünf Verletzten. Am Dienstag dieser Woche verlor ein 27-jähriger Tiroler sein Leben, als er bei Wörgl in einen stehenden Lkw krachte. Einen Tag später krachte – praktisch auf selber Höhe, aber in Fahrtrichtung Innsbruck – ein Lieferwagen in einen Warnanhänger der Asfinag. Der 42-jährige Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen.