Hütter-Nachfolger: Ex-Bulle wird es nicht!

Schmidt coacht derzeit PSV Eindhoven. Sein Kontrakt in den Niederlanden läuft noch bis Sommer 2022. Als Trainer von Red Bull Salzburg hatte der mittlerweile 54-Jährige in der Saison 2013/14 das Double aus Meisterschaft und Cup geholt und war danach zum deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen gewechselt. Ein weiterer Name auf der Frankfurt-Liste: Sandro Schwarz (42), der bei Dynamo Moskau unter Vertrag steht (auch bis 2022). Beide haben jedoch keine Ausstiegsklausel in ihrem jeweiligen Arbeitspapier.