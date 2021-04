23 Infektionen bei geimpften Spitalsmitarbeitern

Infektiosität bleibt auf ähnlichem Niveau bestehen

Nun sollen noch weitere Untersuchungen gemacht und Kulturen angelegt werden, um mehr Daten zu generieren. Ersten Erhebungen zufolge war die Infektiosität der Betroffenen ähnlich hoch wie ohne Impfung, was für Vander auch logisch sei. Hintergrund ist, dass die Impfung in den Muskel verabreicht wird. Die Viren gelangen allerdings über die Schleimhaut in den Körper und auf der Schleimhaut können sie sich auch vermehren. Durch die gebildeten Antikörper können die Viren allerdings nicht in die Organe vordringen und den ganzen Körper befallen, erklärte der Mediziner.