Knie streikt! Thiem-Comeback verzögert sich weiter

Das Tennis-Comeback von Dominic Thiem verzögert sich weiter. Der 27-Jährige sagte am Donnerstag seine Teilnahme am ATP-Turnier nächste Woche in Belgrad ab, nachdem er auch schon beim aktuell laufenden Event in Monte Carlo nicht angetreten war. Knieschmerzen stünden dem Einstieg in die Sand-Saison entgegen. „Das Knie bereitet mir Schmerzen, ich habe mich auch schon bei einem Arzt untersuchen zu lassen“, schrieb Thiem auf seiner Homepage. „Es will 2021 einfach nicht laufen.“