Heißes WM-Duell: Hamilton kann es nicht erwarten

Weltmeister Lewis Hamilton blickt einem nächsten Formel-1-Zweikampf mit Max Verstappen mit Vorfreude entgegen. „Wir lieben die Herausforderung. Es ist für uns alle aufregend, dass wir vor so einer Herausforderung stehen“, sagte der englische Mercedes-Pilot am Donnerstag vor dem zweiten Grand Prix der Saison in Imola. „Wir müssen weitermachen, was wir tun.“