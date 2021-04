Salzburgs Naturschützer mit einer starken Stimme

Alpenverein, Naturschutzbund, Naturfreunde, Bio Austria und die 380-kV-Gegner von Fairkabeln haben sich in Salzburg zum Netzwerk „Salzburg fairantworten“ zusammen geschlossen. Die Ziele der Vereine mit ihren 90.000 Mitgliedern sind breit gefächert und reichen vom Schutz der Naherholungsgebiete und Nahrungsmittelversorgung bis hin zum Kampf gegen den Bodenverbrauch für die Energiegewinnung durch Windräder oder Fotovoltaikparks. Dazu hat die Vereingiung mit Sprecher Winfried Herbst auch ein eigenes Manifest verfasst. In diesem prangern sie „den Angriff von Lobbyisten und Geschäftemachern auf unser gemeinsames Gut Natur, Landschaft, Artenvielfalt und Schönheit“ an.