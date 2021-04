Viele Poolbaufirmen auf Monate ausgebucht

Statt Urlaub am Meer und Füße in den Sand stecken heißt es heuer in vielen Familien: „Wir bauen uns selbst ein Paradies.“ Weil Auslandsreisen derzeit unsicher sind, investieren Häuslbauer lieber ins eigene Schwimmbecken. Poolbaufirmen haben somit volle Auftragsbücher und lange Lieferfristen bei Rohstoffen.