BirdExperience 2021: Virtuelle Vogelschau startet

Neben virtuellen Ausflügen in den Seewinkel werden Ornithologen und solche, die es noch werden wollen, auch auf ferne Inseln entführt. Denn am 23. April erzählt der ungarische Illustrator und Künstler Szabolcs Kókay in dem Vortrag „Chasing Birds of Paradise in New Guinea“ über seine Erlebnisse auf der südpazifischen Insel.