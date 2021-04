Pflanzensamen zum Ausleihen in den AK Büchereien

Und so funktioniert die Saatgut-Bibliothek:

Interessierte dürfen sich bis zu zwei unterschiedliche Saatpäckchen in einer der AK-Bibliotheken in Klagenfurt oder Villach kostenlos „ausleihen“ und die Samen im Garten oder auf dem Balkon aussäen. Die Gartenfreunde sind dann angehalten, von den Pflanzen geerntete Samen wieder in die Bibliothek zubringen, um damit in der nächsten Gartensaison anderen Gartenfreunden eine Freude zu bereiten.