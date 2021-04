Spinraza: Patient gewann auch in zweiter Instanz

Die KAGes hatte daher berufen, nun hat das Oberlandesgericht in zweiter Instanz die Berufung abgelehnt, somit ist die Entscheidung rechtskräftig. Es gibt zwar die Möglichkeit eines Rechtsbehelfs, doch „dem rechne ich keine Chancen ein“, meinte Prutsch. Das Medikament Spinraza wurde 2017 in Österreich zugelassen und in der Steiermark bisher nur Säuglingen verabreicht, in anderen Bundesländern auch Erwachsenen.