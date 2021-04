Tunnel-Prozess in Leoben: Gegengeschäft mit Diesel

Insgesamt müssen sich seit Montag sechs Männer wegen des Verdachts des gewerbsmäßig schweren Betrugs vor einem Schöffengericht in Leoben verantworten. Sie sollen in unterschiedlichen Konstellationen in den Jahren 2018 und 2019 rund 1,6 Millionen Euro an Baumaterialien sowie rund 200.000 Liter Diesel abgezweigt haben. Das alles erfolgte offenbar mit Scheinlieferungen und -rechnungen. Geschädigt wurde die bauausführende Arbeitsgemeinschaft (ARGE). Die sechs Angeklagten sollen sich oder Dritte damit bereichert haben.