Mennel: „Unerträglich! Wir brauchen 70 Dosen“

Was ist in dieser Vorbereitung sonst noch essenziell?

Wir suchen vor allem Trainingsmöglichkeiten im Vorfeld. Entweder direkt in Japan oder in Taiwan oder Korea. Man kann sich nicht binnen Tagen an Zeit und Klima anpassen und dann glauben, man gewinnt etwas. Natürlich ist auch die medizinische Beratung wichtig. Wir arbeiten daran, den Athleten das Umfeld möglichst angenehm zu machen, damit die sich nicht verlieren, im Olympischen Dorf.