Verwirrung um Impf-Aufruf für Hochrisiko-Patienten

„Keine Ahnung, was ich damit soll“

„Krone“-Leser kritisierten die „schwammige“ Schreibweise, in der der Erinnerungsbrief gehalten ist: „Ich weiß nicht, was ich damit soll“, so der Tenor. Viele hätten sich zumindest erwartet, mit dem Brief und einem Ausweis bei einer Impfstraße gleich den Stich zu bekommen, dabei muss man sich wie jeder vorher anmelden. „Der Brief ist kein Gutschein für eine Impfung“, sondern eben nur eine Erinnerung, so das Ministerium. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger verwies darauf, dass das Schreiben vom Ministerium vorgegeben sei und man damit einen vorgezogenen Impf-Termin in Anspruch nehmen könne.