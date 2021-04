Keine Baubewilligung für „Geisterhaus“ am Schöckl

Sie ist wohl vielen Besuchern des Grazer Hausberges ein Begriff: die Baustelle in spektakulärer Hanglage oberhalb der Talstation der Schöckl-Seilbahn mit wunderschönem Blick auf den Kurort St. Radegund. Doch mittlerweile gibt’s hier seit vielen Monaten keine Fortschritte mehr, was an einem von der Behörde verhängten Baustopp liegt. Denn aus deren Sicht gibt es für das geplante Einfamilienhaus gar keine gültige Baubewilligung.