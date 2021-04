Mit Übergewicht weniger Antikörper nach Impfung

Bei jungen Menschen und Frauen wirkt Impfung besser

Am besten wirkte die Impfung bei den Studienteilnehmern in der Altersgruppe unter 37 Jahren. Diese hatten mit durchschnittlich 453,5 AU/ml (Anm.: Arbitrary Units - relative Einheit pro Milliliter) die meisten Antikörper entwickelt, gefolgt von den 37- bis 47-Jährigen mit einem Titer von 330,9 AU/ml. In der Altersgruppe von 47 bis 56 Jahren wurden 239,8 AU/ml und in jener über 56 Jahren nur noch 182,4 AU/ml festgestellt. Frauen (338,5 AU/ml) wiesen in der Studie höhere Titerwerte als Männer (212,6 AU/ml) auf.